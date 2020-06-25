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10:18 25.06.2020

Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

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Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

Показатель количества активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения, что значительно превышает определенный правительством для стран "зеленой" зоны показатель (40 на 100 тыс. населения), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Когда мы определялись с этим критерием (показатель для прохождения иностранными гражданами обсервации при въезде в Украину составляет 40 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в стране, откуда прибыл человек), показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все случилось буквально за 10 дней",- сказал он.

Министр также отметил, что вся информация относительно въезда украинцев в страны ЕС доступна на сайте Министерства иностранных дел, и она будет обновляться в зависимости от решения ЕС по аналогичному показателю.

"Европейские страны еще определяются относительно въезда граждан третьих стран на территорию ЕС. Начиная с 15 июня принято решение относительно отмены ограничений пересечения границы внутри ЕС, сейчас они определяются, по каким критериям они далее будут действовать. Кстати, на сайте МИД четко определено, в каких странах какие ограничения на въезд существуют", - добавил министр.

Как сообщалось, перечень стран, которые по показателями заболеваемости Covid-19 отнесены к "красной" и "зеленой" зонам, формирует Минздрав Украины.

Во время карантина пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того насколько распространено заболевание COVID-19 в стране, из которой прибыл каждый конкретный человек.

Информацию от Минздрава Госпогранслужба получает каждые три дня.

Странами "красной" зоны считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Как пояснил Степанов на брифинге 17 июня, при въезде в Украину обсервацию не должны проходить в случае, если прибывающий не является гражданином страны, которая относится к "красной зоне", или не был там последние две недели.

"Правило обсервации распространяется только на тех, кто пребывал в стране из "красной зоны" в течение некоторого времени, а именно 14 дней", - уточнил Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #украина #минздрав
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