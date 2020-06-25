США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Постпред США при ООН Келли Крафт и специальный представитель по Ирану Брайан Хук призвали членов Совбеза ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщает госдеп.

"Учитывая, что Иран не соблюдает нынешних ограничений и не демонстрирует изменения в своем угрожающем поведении, специальный представитель Хук и посол Крафт призвали членов Совета Безопасности продлить эмбарго на поставки оружия", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вашингтон, отказавшийся от СВПД, добивается продления срока эмбарго принятием соответствующей резолюции СБ ООН. Так, ранее Хук заявлял, что США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если СБ ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции.