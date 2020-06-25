Трамп обещает добиться от стран НАТО достаточного финансирования обороны

Президент США Дональд Трамп пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Трамп рассказал, что по поводу оборонных расходов разошёлся во мнениях с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо", - заявил президент США.