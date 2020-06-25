События

02:34 25.06.2020

Трамп обещает добиться от стран НАТО достаточного финансирования обороны

1 мин читать
Трамп обещает добиться от стран НАТО достаточного финансирования обороны

Президент США Дональд Трамп пообещал, что не успокоится, пока не добьётся от всех стран НАТО достаточных расходов на оборону.

"Я не буду доволен до тех пор, пока все не будут достаточно платить", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, сейчас, помимо США свои финансовые обязательства, касающиеся обороны, полностью выполняют только восемь стран НАТО. В частности, президент в очередной раз раскритиковал ФРГ, которая ещё далека от цели, стоящей перед всеми членами альянса: тратить на оборону не менее 2% от ВВП.

Трамп рассказал, что по поводу оборонных расходов разошёлся во мнениях с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо", - заявил президент США.

Теги: #сша #трамп #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:36 25.06.2020
Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

00:20 25.06.2020
SpaceX собирается запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink

SpaceX собирается запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink

23:59 24.06.2020
США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

09:28 24.06.2020
Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин"

Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин"

07:57 24.06.2020
Трамп считает, что его бывший советник Болтон должен сидеть в тюрьме

Трамп считает, что его бывший советник Болтон должен сидеть в тюрьме

06:46 24.06.2020
Трамп: к концу года будет построено около 800 км стены на границе с Мексикой

Трамп: к концу года будет построено около 800 км стены на границе с Мексикой

14:23 23.06.2020
К Окружной аминсуд Киева поступил иск относительно правдивости информации о военных биологических лабораториях США

К Окружной аминсуд Киева поступил иск относительно правдивости информации о военных биологических лабораториях США

14:11 23.06.2020
Миллионы американцев не могут оплачивать счета за воду, выросшие на 80% с 2010г

Миллионы американцев не могут оплачивать счета за воду, выросшие на 80% с 2010г

09:35 23.06.2020
В США признали еще четыре китайских СМИ пропагандистскими

В США признали еще четыре китайских СМИ пропагандистскими

07:29 23.06.2020
Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем - она "полностью сохранена"

Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем - она "полностью сохранена"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

За 23 июня в зоне проведения ООС на Донбассе не было убитых и раненых, указали в Офисе президента

ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву

ГБР вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд оставил под стражей замначальника отдела полиции

МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Николаевской области произошло ДТП, пострадали два человека

Зеленский пожелал всем сдающим ВНО набрать по 200 баллов

Аваков о последствиях стихии на Прикарпатье: люди в ужасном положении

Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

Тимошенко призвала Кабмин и Раду к совместным действиям для скорейшего преодоления последствий наводнений на западе Украины

За 23 июня в зоне проведения ООС на Донбассе не было убитых и раненых, указали в Офисе президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА