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21:05 24.06.2020

Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

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Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине.

"Отдельно я хочу обратиться именно к людям, которые пострадали в результате наводнения, особенно это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская. Прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены", - заявил он в видеообращении в среду в связи с наводнением в западных областях Украины.

Зеленский указал, что власть делает всё необходимое для минимизации и преодоления последствий этого природного бедствия, к работам привлечены сотни спасателей, нацгвардейцев и полицейских, людям доставлены продукты питания, вода и предметы первой необходимости, а с самого утра среды на месте находятся премьер-министр, министр внутренних дел, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Единственное, что радует сегодня, - это прогноз на ближайшие дни, по которому уровень осадков, а следовательно и воды в реках снизится, поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшее время государство рассмотрит полноценную стратегию, привлечет всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно, "навсегда или хотя бы на десятилетия вперед".

"Буду откровенен, с самого начала года на долю страны выпадают непростые испытания – коронавирус, лесные пожары, наводнения. Я уверен, что мы обязательно всё преодолеем – с вашей верой и поддержкой. Бережем себя! Сохраним Украину!", - сказал президент в обращении.

Теги: #зеленський #паводок #звернення
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