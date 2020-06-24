За сутки в пункт помощи ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" обратились 42 человека, которые не смогли пересечь линию разграничения

На контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 42 людям, которые не смогли пересечь линию разграничения.

"Вчера, 23 июня, к спасателям обратились за помощью 42 человека, в том числе и 6 детей, которые не смогли пересечь линию разграничения. Для того, чтобы разместить всех граждан и предоставить им комфортное место для ночлега, был установлен дополнительный модуль", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что все мероприятия по оказанию помощи граждан предоставляются с учетом карантинных ограничений. Регулярно проводится санитарная обработка палатки и модулей, соблюдается социальная дистанция.

Как сообщалось, КПВВ "Новотроицкое" возобновило работу 22 июня.