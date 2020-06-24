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15:44 24.06.2020

McDonald's открыл залы ресторанов в Киеве

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McDonald's открыл залы ресторанов в Киеве

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, с 24 июня открыло залы ресторанов сети в Киеве и других городах, за исключением Ривного, Житомира, Львова и Львовской области.

"24 июня рестораны МакДональдз в Киеве открылись для посетителей. Возобновить работу ресторанов позволило правительство Украины, внеся соответствующие изменения в постановление №392, и уполномоченный орган Киевского горсовета, который своим решением разрешил работу залов ресторанов вслед за другими городами, где такие решения были приняты ранее. Закрытыми для посетителей остаются залы ресторанов в городах Ривне, Житомир, Львов и во Львовской области", - сообщила пресс-служба McDonald's.

Компания ввела бесконтактное обслуживание посетителей, разместила наклейки в зале и на террасе, которые подсказывают, на каком расстоянии садиться за столиками.

Как сообщалось, McDonald's с 11 мая открыл летние площадки и запустил обслуживание на вынос через экспресс-окна и тамбуры в 78 ресторанах сети в Украине.

Ранее в связи с введением карантина "МакДональдз" закрыл все заведения сети на карантин, но продолжил принимать заказы в McDrive и через сервис доставки Glovo.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 92 ресторана в 20 городах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на май-2020 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #коронавирус #mcdonalds
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