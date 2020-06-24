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14:52 24.06.2020

Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

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Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разрешила работу спортивных и фитнес-клубов, а также учреждений общественного питания, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу: учреждений общественного питания в помещении до 10 клиентов, спортивных и фитнес-клубов – до 10 посетителей", - написал Садовой на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он подчеркнул, что такие послабления карантина являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

"Владельцы этих учреждений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих сотрудников", - подчеркнул городской голова Львова и добавил, что эпидситуация остается непростой, а адаптивный карантин продлен до 31 июля.

Львовская область на протяжении последней недели входит в число регионов, где выявляют наибольшее число инфицированных коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек.

Теги: #львов #коронавирус #садовой
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