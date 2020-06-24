События

11:36 24.06.2020

Непогода в Ивано-Франковской обл. разрушила 110 км дорог и 90 мостов, перекрыто движение на Р-24 из-за смещения горных пород - "Укравтодор"

2 мин читать
Непогода в Ивано-Франковской обл. разрушила 110 км дорог и 90 мостов, перекрыто движение на Р-24 из-за смещения горных пород - "Укравтодор"

В Ивано-Франковской области вследствие непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") в своем Telegram-канале, также в Ивано-Франковской обл. повреждено 427,5 км дорог и 130 мостов, отселено 285 человек.

Согласно обнародованным оперативным данным, в Закарпатской области на участке дороги Н-09 Мукачево – Рахов - Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бобрка – Львов, который был подтоплен р. Тиса, обеспечено сквозной проезд, но на некоторых участках с определенными ограничениями. На местах работают инженеры местной службы автодорог для выявления всех повреждений дороги, подключена техника для очищения дорожного полотна и ликвидации последствий стихии.

Кроме того, по состоянию на 7:00 среды, 24 июня, в результате интенсивных дождей р.Днистер частично вышла с берегов г.Галич (Ивано-Франковская обл.), из-за чего перекрыто движение на мосту через Днистер (км 340) на трассе Н-09.

При этом, как сообщает "Укравтодор", уже восстановлен проезд дорогой Н-09 через с. Микуличин.

"Сегодня в полночь на дороге Н-09 в с. Микуличин ликвидированы сотни тонн камней и горной породы на узком горном участке дороги. Поток воды из бокового горного ручейка направлен в водопропускную трубу. Сейчас проезд по дороге Н-09 через Микуличин восстановлено. Однако дожди не прекращаются, поэтому призываем быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок, ведь в горах возможны селевые потоки, оползни, выход рек и ручейков из берегов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, "Укравтодор" информирует о смещении горных пород вблизи Буковецкого перевала на 49 км дороги Р-24 Татаров – Камянец-Подольский.

По данным агентства, на ликвидацию чрезвычайной ситуации и обеспечение проезда работает техника автодорожных предприятий. В состоянии полной готовности находятся все дорожные предприятия области. Движение дорогой перекрыто.

Теги: #укравтодор #ивано_франковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:41 24.06.2020
Зеленский проведет селекторное совещание для организации гуманитарной помощи пострадавшей от непогоды Ивано-Франковской области

Зеленский проведет селекторное совещание для организации гуманитарной помощи пострадавшей от непогоды Ивано-Франковской области

17:04 23.06.2020
В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли два человека, один пропал без вести, материальный ущерб оценивается в 400 млн грн

В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли два человека, один пропал без вести, материальный ущерб оценивается в 400 млн грн

19:52 18.06.2020
Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

12:21 16.06.2020
В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

В Ивано-Франсковской области ужесточили карантинные меры

11:33 01.06.2020
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

13:11 29.05.2020
Только 2% обследованных мостов в Украине находятся в исправном состоянии - "Укравтодор"

Только 2% обследованных мостов в Украине находятся в исправном состоянии - "Укравтодор"

13:04 29.05.2020
"Укравтодор" планирует за полгода построить новый мост в Алексеевке Днепропетровской области

"Укравтодор" планирует за полгода построить новый мост в Алексеевке Днепропетровской области

16:13 27.05.2020
Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

12:20 26.05.2020
Глава Укравтодора Кубраков назвал имена заказчиков компромата против него

Глава Укравтодора Кубраков назвал имена заказчиков компромата против него

16:26 20.05.2020
Днепропетровская ОГА совместно с "Укравтодором" восстановят обрушившийся в Никопольском районе мост – глава ОГА

Днепропетровская ОГА совместно с "Укравтодором" восстановят обрушившийся в Никопольском районе мост – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, с начала текущих суток - трижды

Из-за непогоды отсутствует межобластное сообщение Закарпатье - Ивано-Франковск в пределах Раховского района - полиция

Зеленский дал задание Кабмину оперативно помогать жителям пострадавших от непогоды западных областей Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Подтопления на западной Украине превосходит масштаб 2008 года - Шмыгаль

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

Количество киберинцидентов с 17 по 23 июня сократилось на 3%, количество DDoS-атак выросло на 40% - CERT-UA

В ВСУ за сутки 8 новых случаев COVID-19, болеют 145 человек

В Госпогранслужбе Украины подтверждены еще 5 случаев Covid-19, общее количество случаев превысило сотню

В Киев прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

В Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

Число жертв коронавируса в мире превысило 477 тыс., число инфицированных - 9,2 млн - университет Хопкинса

Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА