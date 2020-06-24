Непогода в Ивано-Франковской обл. разрушила 110 км дорог и 90 мостов, перекрыто движение на Р-24 из-за смещения горных пород - "Укравтодор"

В Ивано-Франковской области вследствие непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") в своем Telegram-канале, также в Ивано-Франковской обл. повреждено 427,5 км дорог и 130 мостов, отселено 285 человек.

Согласно обнародованным оперативным данным, в Закарпатской области на участке дороги Н-09 Мукачево – Рахов - Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бобрка – Львов, который был подтоплен р. Тиса, обеспечено сквозной проезд, но на некоторых участках с определенными ограничениями. На местах работают инженеры местной службы автодорог для выявления всех повреждений дороги, подключена техника для очищения дорожного полотна и ликвидации последствий стихии.

Кроме того, по состоянию на 7:00 среды, 24 июня, в результате интенсивных дождей р.Днистер частично вышла с берегов г.Галич (Ивано-Франковская обл.), из-за чего перекрыто движение на мосту через Днистер (км 340) на трассе Н-09.

При этом, как сообщает "Укравтодор", уже восстановлен проезд дорогой Н-09 через с. Микуличин.

"Сегодня в полночь на дороге Н-09 в с. Микуличин ликвидированы сотни тонн камней и горной породы на узком горном участке дороги. Поток воды из бокового горного ручейка направлен в водопропускную трубу. Сейчас проезд по дороге Н-09 через Микуличин восстановлено. Однако дожди не прекращаются, поэтому призываем быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок, ведь в горах возможны селевые потоки, оползни, выход рек и ручейков из берегов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, "Укравтодор" информирует о смещении горных пород вблизи Буковецкого перевала на 49 км дороги Р-24 Татаров – Камянец-Подольский.

По данным агентства, на ликвидацию чрезвычайной ситуации и обеспечение проезда работает техника автодорожных предприятий. В состоянии полной готовности находятся все дорожные предприятия области. Движение дорогой перекрыто.