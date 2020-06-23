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20:35 23.06.2020

В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников

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В хадже в этом году смогут принять участие только несколько тысяч паломников

Саудовский министр по делам хаджа Мухаммед Бентен на пресс-конференции во вторник уточнил, что из-за мер по сдерживанию коронавирусной инфекции в хадже в 2020 году смогут принять участие лишь несколько тысяч паломников.

"Число (паломников - ИФ) может исчисляться в тысячах. Мы рассматриваем разные варианты, так что (число - ИФ) может достигнуть тысячи, может, чуть меньше, может, чуть больше", - сказал Бентен.

Такие меры будут приняты, чтобы поддержать нормы социального дистанцирования и контроль над собравшимися.

Министр обратил внимание на то, что обычно на хадж в Саудовскую Аравию приезжают около 2,5 млн мусульман со всего мира.

Накануне Бентен заявил, что в этом году хадж смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории королевства.

Он отметил, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории страны, будут находиться в безопасности, "пока они не смогут уехать на родину".

В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.

Между тем с воскресенья власти Саудовской Аравии отменили комендантский час на всей территории страны. В то же время до особого распоряжения под запретом остаются совершение умры (малое паломничество в Мекку - ИФ) а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.

Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.

С воскресенья в стране также открываются спортзалы и возобновляются спортивные мероприятия.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

 

Теги: #саудовская #ограничения #хадж
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