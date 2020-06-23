События

19:39 23.06.2020

Парки Disney в Токио возобновят работу 1 июля после 4-месячного перерыва

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Парки Disney в Токио возобновят работу 1 июля после 4-месячного перерыва

Парки развлечений Disneyland и DisneySea в Токио возобновят работу 1 июля - через четыре месяца после их временного закрытия из-за вспышки коронавируса, сообщил оператор парков Oriental Land Co.

Как говорится в пресс-релизе компании, допускаться будут только те посетители, которые приобрели билеты заранее онлайн. Вход по годовым абонементам осуществляться не будет, а их владельцам предлагают компенсацию или продление срока действия абонементов.

В парках будут введены санитарные меры, включая контроль количества посетителей, регулярную дезинфекцию и социальное дистанцирование. На входе будет осуществляться контроль температуры тела. Oriental Land отмечает, что гости должны носить маски во все время пребывания в парках.

"Однако для предупреждения сердечных приступов в летний период, когда температура и влажность высоки, гости смогут снимать маски при соблюдении необходимой дистанции от других людей", - добавили в компании.

Oriental Land сообщила о приостановке работы Disneyland и DisneySea в Токио в конце февраля.

Теги: #япония #коронавирус #парк #disneyland
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