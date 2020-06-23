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17:34 23.06.2020

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

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Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

Во вторник, 23 июня, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет… Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"После обеда враг активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Против украинских защитников агрессор применил автоматические станковые гранатометы", - говорится в сводке.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника, "ведь ничто так не укрощает вражескую активность, как украинское оружие, которое всегда начеку".

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Теги: #всу #оос #донбасс
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