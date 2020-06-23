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17:04 23.06.2020

В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли два человека, один пропал без вести, материальный ущерб оценивается в 400 млн грн

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В результате непогоды в Ивано-Франковской области погибли два человека, один пропал без вести, материальный ущерб оценивается в 400 млн грн

В результате непогоды в Ивано-Франковской области два человека погибли, еще один пропал без вести, сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив.

"В результате стихии в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Имеют место разрушения защитных дамб, берегов рек, размыв дорог и их перекрытие из-за оползней", - сообщил он на онлайн-брифинге во вторник.

Так, в Верховинском районе на участке дороги Ильцы-Буркут оказались заблокированы 40 автомобилей с туристами. По состоянию на вторник они проехали в с. Красник.

На автодороге государственного значения в с. Микуличин было заблокировано движение, однако позже его удалось восстановить. Проезд по трассе Криворовня – Черновцы полностью заблокирован.

"По прогнозам ожидаются сильные осадки и дальнейшее значительное повышение уровней воды в реках. Пик стихии ожидаем завтра", - отметил Федорив.

В понедельник состоялось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором был создан постоянно действующий штаб по ликвидации последствий стихии. Органы государственной власти совместно с органами местного самоуправления и аварийно-спасательными службами проводят первоочередные восстановительные и спасательные работы и эвакуационные мероприятия.

"Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам составляет более 400 млн. грн. Нами подготовлен соответствующий проект письма в Кабинет министров Украины о выделении средств на преодоление этой ситуации. Из областного бюджета также выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии", - подчеркнул глава ОГА.

Теги: #потоп #негода #ивано_франковская_область #збитки
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