События

20:13 22.06.2020

Саакашвили обсудил с набсоветом "Укрзализныци" план реформирования ж/д отрасли

2 мин читать
Саакашвили обсудил с набсоветом "Укрзализныци" план реформирования ж/д отрасли

Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" в понедельник, 22 июня, обсудили с главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили вопрос реформирования железнодорожной отрасли.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", компания уже внедрила ряд мер по стабилизации положения, но для продолжения реформ необходима поддержка государства. Отмечается, что "Укрзализныця" на сегодняшний день, благодаря реализации антикризисных мер, уже сэкономила 6,5 млрд грн.

"Однако большую надежду мы возлагаем на государство и его поддержку, которая, по нашим подсчетам, необходима в объеме до 50 млрд грн ежегодно, ведь государственное финансирование железных дорог является общемировой практикой и увеличивается в условиях кризиса", - заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Кроме того, отмечается, что с 2017 по 2019 годы компания уплатила в государственный бюджет и бюджеты других уровней более 68 млрд грн.

В свою очередь Саакашвили на странице в Фейсбуке написал, что "Укрзализныце" необходимо срочно принять целый ряд решительных мер.

"Провели совместное заседание с наблюдательным советом "Укрзализныци", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотёк, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги. Практически у "Укрзализныци" нет действующего руководителя, и фактически из-за многих других проблем она брошена на произвол судьбы. Необходимо срочно принять целый ряд самых решительных мер, которые я сегодня изложил, а вскоре представлю в письменном виде", - заявил Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили выразил обеспокоенность из-за решения Верховного суда относительно долгов "Укрзализныци".

"Помимо этого сегодня Верховный суд принял катастрофическое решение, признав "Укрзализныцю" наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях. То есть Верховный суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги", - подытожил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ.

Теги: #укрзализныця #саакашвили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 22.06.2020
Промышленники просят отменить введение с 1 июля раскритикованного бизнесом и АМКУ нового договора УЗ на перевозку грузов

Промышленники просят отменить введение с 1 июля раскритикованного бизнесом и АМКУ нового договора УЗ на перевозку грузов

18:44 21.06.2020
Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци" - Криклий

Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци" - Криклий

18:42 21.06.2020
Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци"

Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци"

15:19 19.06.2020
"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

09:47 18.06.2020
"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

15:56 17.06.2020
В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях проводят обыски

В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях проводят обыски

09:48 17.06.2020
"Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции 5 дополнительных региональных поездов

"Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции 5 дополнительных региональных поездов

15:26 16.06.2020
СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью набсовета УЗ

СБУ обеспокоена неэффективной деятельностью набсовета УЗ

18:50 15.06.2020
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

18:30 12.06.2020
ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-пограничников, причастных к незаконному задержанию Саакашвили во время перемещения в Польшу

ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-пограничников, причастных к незаконному задержанию Саакашвили во время перемещения в Польшу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве, статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

КС 24 июня рассмотрит конституционность запрета судам приостанавливать решения НБУ, ФГВФЛ и НКРЭКУ в рамках обеспечения

Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

Российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в понедельник, ранен один украинский военный

Защита Пулатова в суде по МН17 ставит под сомнение полноту следствия

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: во Львовской области будут кадровые решения, поставлена задача увеличить тестирование и измененить финансирование COVID-пакета

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в закон о судоустройстве, статусе судей и ряд законов о деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления

КС 24 июня рассмотрит конституционность запрета судам приостанавливать решения НБУ, ФГВФЛ и НКРЭКУ в рамках обеспечения

Аваков: Из-за непогоды и паводков в Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности

В Лиссабоне и прилегающем к городу регионе вновь усилены ограничения в связи с COVID-19

Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки

Кабмин согласовал и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" экс-замдиректора этого предприятия Трунова

В Ивано-Франковской области из-за оползня отсутствует транспортное сообщение к 6 населенным пунктам

В Волынской области ужесточили карантинные меры: работа детсадов, заведений общепита в помещениях, ТРЦ и фитнес-центров запрещена

Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА