Саакашвили обсудил с набсоветом "Укрзализныци" план реформирования ж/д отрасли

Наблюдательный совет и правление АО "Укрзализныця" в понедельник, 22 июня, обсудили с главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили вопрос реформирования железнодорожной отрасли.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", компания уже внедрила ряд мер по стабилизации положения, но для продолжения реформ необходима поддержка государства. Отмечается, что "Укрзализныця" на сегодняшний день, благодаря реализации антикризисных мер, уже сэкономила 6,5 млрд грн.

"Однако большую надежду мы возлагаем на государство и его поддержку, которая, по нашим подсчетам, необходима в объеме до 50 млрд грн ежегодно, ведь государственное финансирование железных дорог является общемировой практикой и увеличивается в условиях кризиса", - заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Кроме того, отмечается, что с 2017 по 2019 годы компания уплатила в государственный бюджет и бюджеты других уровней более 68 млрд грн.

В свою очередь Саакашвили на странице в Фейсбуке написал, что "Укрзализныце" необходимо срочно принять целый ряд решительных мер.

"Провели совместное заседание с наблюдательным советом "Укрзализныци", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Если ситуация, которая полностью пущена на самотёк, будет продолжаться, максимум к концу лета Украина останется без железной дороги. Практически у "Укрзализныци" нет действующего руководителя, и фактически из-за многих других проблем она брошена на произвол судьбы. Необходимо срочно принять целый ряд самых решительных мер, которые я сегодня изложил, а вскоре представлю в письменном виде", - заявил Саакашвили.

Кроме того, Саакашвили выразил обеспокоенность из-за решения Верховного суда относительно долгов "Укрзализныци".

"Помимо этого сегодня Верховный суд принял катастрофическое решение, признав "Укрзализныцю" наследником всех долгов, оставшихся у неё на оккупированных территориях. То есть Верховный суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги", - подытожил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ.