Кабмин согласовал и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" экс-замдиректора этого предприятия Трунова

Правительство Украины согласилось с предложением Минэкономики о назначении и.о. директора госпредприятия (ГП) "Укрхимтрансаммиак" Вадима Трунова, который был заместителем директора этого ГП до конца 2017 года.

Соответствующее распоряжение №701 Кабмин принял 17 июня и обнародовал в понедельник.

Согласно декларации от начала 2018 года после увольнения из "Укрхимтрансаммиака", Трунов владел небольшой квартирой в Киеве, автомобилем Lexus 2011 года 2,7 млн грн и $240 тыс. наличными. В 2017 году он получил 391 тыс. грн зарплаты в ГП и 1,54 млн грн от продажи движимого имущества.

В конце мая этого года Трунов также заполнил декларацию кандидата на директора ГП "Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ". В ней он указал еще две небольших квартиры в Киеве на праве бесплатного пользования и аренды, 30% в ООО "Эдьюкар", 66,67% в ООО "РС Солюшнс", 23,25% в ООО "РС Геймс" и 50% в "Таргет Груп", 30 тыс. дохода от отчуждения движимого имущества. Помимо того в декларации записаны 1,35 млн грн, $300 тыс. и EUR7 тыс. наличными и кредит в банке "Глобус" на 622,4 тысю грн под залог автомобиля.

Трунов также входит в правление Украинской федерации робототехники, говорится в обоих декларациях.

Как сообщалось, комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий в начале июня сообщил о том, что не определил кандидатуру претендента на должность руководителя "Укрхимтрансаммиака" и решил повторно провести конкурсный отбор. Документы на конкурс принимались до 30 марта этого года.

Правительство Украины в октябре прошлого года согласовало назначение и.о. директора "Укрхимтрансаммиака" Максима Немчинова, который до конца сентября этого года был госсекретарем Министерства энергетики и угольной промышленности и который на сегодня указан руководителем в госреестре.

Согласно информации на сайте "Укрхимтрансаммиака", до этого и.о. директора предприятия с середины марта 2018 года был Валентин Шлихта, в свое время работавший замглавы Госагентства по энергоэффективности.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак". "Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.

Предприятие в 2019 году увеличило транзитную транспортировку аммиака на 16,3% (на 353 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 2,511 млн тонн. По его данным, этот объем транзитной транспортировки являлся рекордным с момента введения в эксплуатацию аммиакопровода Тольятти - Одесса в 1979 году.

"Укрхимтрансаммиак" по итогам 2019 года снизил чистую прибыль на 45,5% – до 87,8 млн грн, а его чистый доход увеличился на 15,8% – до 1,69 млрд грн.