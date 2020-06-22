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18:24 22.06.2020

Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

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Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" самолета "МАУ" для расшифровки во Францию - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем сообщил, что Иран в ближайшие дни отправит "черный ящик" сбитого самолета "МАУ" во Францию для расшифровки, сообщает Министерство иностранных дел Ирана.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зариф сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета во Францию в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные. Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что решение об отправке бортового регистратора было принято уже давно, заявив, что решение будет реализовано в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте МИД Ирана в понедельник.

Также отмечается, что министр иностранных дел Зариф уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуре выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - сообщили в иранском министерстве.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что вспышка коронавируса и остановка международных рейсов привели к приостановке планов по расшифровке "черного ящика" и другим мерам, в то время как исполнительные меры по рассмотрению этого дела вскоре возобновятся с ограниченным возобновлением полетов.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #черные_ящики #иран #мид
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