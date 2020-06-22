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17:41 22.06.2020

Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии – Минсоцполитики

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Пенсионный фонд Украины запустил услугу автоматического назначения пенсии – Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины разработал и запустил в тестовую эксплуатацию услугу автоматического назначения пенсии, сообщает Министерство социальной политики Украины.

"Услуга будет предоставляться средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами", - указывается в сообщении.

Для использования услуги необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП и отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса заявления подали 356 будущих пенсионеров, уточняют в Минсоцполитики.

"В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям вебпортала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID)", - сообщают в министерстве.

Теги: #минсоцполитики #пенсия
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