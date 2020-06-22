За незаконное получение компенсации за жилье будут судить еще одного экс-нардепа – САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в злоупотреблении властью - а именно незаконном получении из госбюджета 738,74 тыс. грн компенсации.

"Как уже сообщалось, в течение декабря 2014 года - октябрь 2018 бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. гривень компенсации на расходы по наем номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице. Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт", - сообщает пресс-служба САП в понедельник.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В САП не указывают имени данного экс-нардепа.

Как сообщалось, 17 декабря 2019г детективы НАБУ сообщили экс-нардепу о подозрении. Ему инкриминируют незаконное получение 738 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев".

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре промышленной политики Украины, народном депутате VIII созыва от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрии Колесникове.