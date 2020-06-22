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11:56 22.06.2020

Шмыгаль: Мы обязательно прогоним врага с украинской земли

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Шмыгаль: Мы обязательно прогоним врага с украинской земли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил память жертв войны в Украине.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате чего погибли почти 10 млн украинцев. Это - ужасные цифры", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Премьер подчеркнул, что сегодня страна скорбит и чтит память не только солдат, но и мирного населения.

"Нашим долгом является помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этого бедствия. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли", - добавил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #вторая_мировая_война
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