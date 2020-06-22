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09:26 22.06.2020

Минкультуры считает недопустимой возможную застройку в историческом центре рядом с Владимирской горкой

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Минкультуры считает недопустимой возможную застройку в историческом центре рядом с Владимирской горкой

Министерство культуры и информационной политики Украины считает недопустимыми любые действия органов государственной власти, способствующие незаконной застройке в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.

"Министерство культуры и информационной политики Украины считает недопустимыми любые действия органов государственной власти, в том числе судебной, способствующие незаконной застройке в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софии Киевской и Киево-Печерской Лавре. Владимирский спуск находится в ее пределах", - говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что юристы Минкультуры изучают решение Шестого апелляционного административного суда, который 26 мая обязал департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации предоставить ООО "Этрекс" градостроительные условия для проектирования гостиничного и развлекательного комплекса на Владимирском спуске, 6 в Подольском районе Киева, и внимательно следить за дальнейшим ходом этого дела.

В ведомстве обращают внимание, что такое строительство будет считаться незаконным без предварительного утверждения историко-архитектурного опорного плана Киева и соответствующего разрешения Минкультуры.

"Внесение украинских памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО является очень важным для формирования позитивного международного имиджа нашего государства и развития туризма. Учитывая это, Минкультуры призывает все заинтересованные стороны максимально ответственно относиться к вопросу сохранения культурного наследия в Киеве и в Украине в целом", - заявили в министерстве.

Теги: #киев #минкультуры #застройка
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