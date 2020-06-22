В Киеве прошел марш равенства и марафон союзников ЛГБТ
В Киеве 21 июня состоялся "Марш равенства онлайн" на Крещатике и "Марафон союзников и союзниц ЛГБТ+", сообщила организация "КиевПрайд".
"КиевПрайд совместно с Dronarium и Saatchi&Saatchi Украина запустили над Киевом огромный радужный флаг. Эта акция стала частью Марша равенства Online и символизировала Прайд в городе. Дрон с флагом кружил по центральным улицам Киева и облетел достопримечательности украинской столицы", - говорится в сообщении.
В течение всего онлайн-действия зрители и зрительницы могли оставлять собственные метки на гугл-картах с лозунгами за права ЛГБТ+, фотографиями плакатов и различными другими посланиями.
Марш Равенства должен быть состояться 21 июня, однако был перенесен в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.