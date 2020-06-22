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02:26 22.06.2020

В Киеве прошел марш равенства и марафон союзников ЛГБТ

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В Киеве 21 июня состоялся "Марш равенства онлайн" на Крещатике и "Марафон союзников и союзниц ЛГБТ+", сообщила организация "КиевПрайд".

"КиевПрайд совместно с Dronarium и Saatchi&Saatchi Украина запустили над Киевом огромный радужный флаг. Эта акция стала частью Марша равенства Online и символизировала Прайд в городе. Дрон с флагом кружил по центральным улицам Киева и облетел достопримечательности украинской столицы", - говорится в сообщении.

В течение всего онлайн-действия зрители и зрительницы могли оставлять собственные метки на гугл-картах с лозунгами за права ЛГБТ+, фотографиями плакатов и различными другими посланиями.

Марш Равенства должен быть состояться 21 июня, однако был перенесен в связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.

 

Теги: #равенства #лгбт #украина #марш
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