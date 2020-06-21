В ДТП под Днепром погибло три человека, в том числе ребенок, еще четверо госпитализированы

Вечером в субботу, 20 июня, на автодороге Днепр – Запорожье в результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое взрослых и ребенок, еще двое взрослых и двое детей с травмами госпитализированы, сообщили в полиции Днепропетровской области.

"В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира "Nissan Maxima". Еще четверо пассажиров легкового автомобиля госпитализированы в больницу… среди которых годовалый и семилетний ребенок", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в воскресенье утром.

По информации правоохранителей, ДТП произошло 20 июня около 22.00 в 30 км от г.Днепр на автодороге Днепр - Запорожье. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Nissan Maxima" под управлением 30-летнего жителя Солонянского района на большой скорости столкнулся с прицепом автомобиля "DAF". В результате столкновения легковой автомобиль получил значительные механические повреждения и наполовину оказался под прицепом грузовика.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.