В Закарпатской области опорные больницы первой волны переполнены, мест для госпитализации пациентов с COVID-19 не хватает

В Закарпатской области больницы, принимающие больных с диагнозом COVID-19, переполнены, сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

"Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии", - заявил он на брифинге Закарпатской областной государственной администрации в субботу.

Поляк отметил, что COVID-19 требует продолжительного времени на лечение – около трех недель, а потому пациенты не могут быстро выписываться. Это, в свою очередь, приводит к невозможности принять новых пациентов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах, больницы в которых также переполнины.

"Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных - то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. … За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - подчеркнул Поляк.

По его данным, по состоянию на утро 20 июня в больницах первой волны госпитализированы 179 пациентов с COVID-19, в то время как выписаны за сутки – 11 пациентов.

Как сообщалось, в Закарпатской области за минувшие сутки подтверждены 109 новых случаев заражения.