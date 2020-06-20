События

15:05 20.06.2020

В Беларуси 603 случая заражения COVID-19 за сутки, шесть человек скончались

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В Беларуси 603 случая заражения COVID-19 за сутки, шесть человек скончались

В Беларуси по состоянию на 20 июня зарегистрировано 57 тыс. 936 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 603 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 343 (на 19 июня - 337) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 20 июня выздоровели и выписаны 36 тыс. 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 19 июня - 35 тыс. 275 человека).

По данным Минздрава, всего было проведено 842,2 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус #беларусь
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