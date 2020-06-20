Глава Федерации металлургов считает надуманными обвинения НАБУ Омеляну по поводу снижения портовых сборов

Глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький считает правильным решение о снижении портовых сборов, принятое экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, а соответствующие обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) расценивает как надуманные.

Глава ФМУ на своей странице в соцсети Facebook выразил поддержку бывшему министру Украины и поблагодарил его за такое решение.

"Хочу поддержать экс-министра инфраструктуры Volodymyr Omelyan. Мы с господином Владимиром не друзья, и виделись только на совещаниях, но любая поддержка ему сейчас не помешает. Снижение портовых сборов - это точно не преступление против государства. Их нужно и дальше снижать до уровня стран-конкурентов. Преступление - замалчивать проблему и ничего не делать. Преступление - надуманные обвинения НАБУ, детективов которого мы удерживаем из своих налогов. Владимир, металлурги, горняки и другие экспортеры искренне благодарны за Вашу инициативу! Уверен, что это подозрение не имеет никаких судебных перспектив. Держитесь!", - написал Беленький.

Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Следствие установило: бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. В результате, согласно следствию, данное решение привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

Ранее экспортеры необнократно заявляли о необходимости уменьшить портовые сборы. Последний раз представители ведущих отраслей промышленности и агропромышленного комплекса с целью решения проблемы ухудшения конкурентоспособности по сравнению с другими производителями на мировом рынке направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю 22 апреля 2020 года, предложив Кабинету министров снизить портовые сборы в стране на 20%.

Среди подписантов письма - глава ФМУ Сергей Беленький, президент "Укрметалургпрома" Александр Каленков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, глава Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Анатолий Татаринов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергей Кудрявцев, вице-президент Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" Владимир Цветов.