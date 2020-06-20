Психиатры признали актера Ефремова вменяемым

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, признан вменяемым, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах в субботу.

"Экспертиза подтвердила дееспособность и полную вменяемость Ефремова", - сказал источник.

При этом психиатр обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков.

"Необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет", - сказал источник.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.