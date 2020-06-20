ЦОЗ рекомендует: если на пляжах нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде)

Центр общественного здоровья Украины обнародовал рекомендации по соблюдению противоэпидемических мер на пляжах.

"Одним из лучших способов снизить риск заражения COVID-19 является избежание мест скопления людей. Решение об открытии пляжей принимают органы местного самоуправления в каждом конкретном случае", - отмечается в сообщении ЦОЗ в Facebook.

В случае посещения пляжа рекомендуется в первую очередь соблюдать физическую дистанцию с другими людьми не менее одного метра.

"Лежаки, шезлонги и другие объекты, на которых посетители пляжа могут сидеть и/или лежать также должны быть размещены на расстоянии не менее метра. Если нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде), надевая ее так, чтобы были покрыты нос и рот", - подчеркивается в сообщении.

Также ЦОЗ рекомендует соблюдать правила гигиены рук, а именно мыть руки проточной водой с мылом перед едой, после посещения туалета и после любых загрязнений, а также после снятия средств индивидуальной защиты. В случае если нет возможности помыть руки, их необходимо обработать антисептиком с содержанием спирта не менее 60%. Не стоит грязными руками прикасаться к лицу.

Посетители пляжей должны соблюдать этикет кашля: кашлять и чихать в локоть или одноразовый бумажный платок, который сразу же после этого следует выбросить и помыть руки.

"Внимательно относитесь к тому, куда выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты. На их поверхности остаются микроорганизмы, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. Они могут быть опасными для других людей, а также загрязнять окружающую среду", - подчеркивают в ЦОЗ.

Не рекомендуется обмениваться вещами с другими людьми, в том числе полотенцами, защитными очками, игрушками и другими. Не стоит посещать пляжи, на которых нет доступа в туалетную комнату, обеспеченную проточной водой, жидким мылом и одноразовыми полотенцами.

Лицам в возрасте старше 60 лет, принадлежащим группе риска, а также тем, у кого имеются признаки респираторного заболевания или прошло менее 14 дней с момента контакта со случаем подтвержденного заболевания COVID-19, рекомендуется полностью отказаться от посещения пляжей.

"Помните, что соблюдение правил индивидуальной защиты (даже на пляже) - это личная ответственность каждого", - подчеркнули в ЦОЗ.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в субботу в Киеве отметил, что использование масок является обязательным "в транспорте, в помещениях, а также там, где есть большое скопление людей: в тех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, которая составляет не менее 1,5 метра друг от друга".

"Если мы говорим о пляжах, то, соответственно шезлонги, расстояние между гражданами должно быть не менее 1,5 метра друг от друга. В этом случае ношение масок… не является обязательным. Но обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что следить за соблюдением правил и карантинных ограничений на пляжах должны органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.