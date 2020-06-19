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22:35 19.06.2020

Власть призывает граждан максимально соблюдать условия карантина – замглавы Офиса президента

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Власть призывает граждан максимально соблюдать условия карантина – замглавы Офиса президента

Власть призывает граждан максимально соблюдать условия карантина в связи с ростом заболеваемости в стране, и пока не хочет прибегать к ужесточению карантинных мер, которые бьют по людям и экономике, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Если мы сейчас не остановим эту ситуацию, то я хочу вам сказать, что может быть через десять дней совсем другая ситуация. А мы не хотим снова вводить карантин, который был у нас месяц-два назад. Потому что это бьет по экономике, по людям. Мы не хотим возвращаться к такому варианту, поэтому призываем сейчас всех максимально соблюдать условия карантина. Ну, послушайте, никто же не хочет, чтобы лета не было через 10 дней. Все хотят так же гулять по улицам и т.д., поэтому нужно носить маски, дезинфицировать руки и придерживаться других условий, которые от людей требуют ТРЦ или другие учреждения", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Тимошенко указал, что власть сейчас не хочет вводить более жесткие меры карантина в отдельных областях или во всех регионах Украины.

"Именно поэтому мы сейчас призываем: хватит уже гулять – нагулялись. Все видят, какая сейчас ситуация. Каждый день у нас всё больше и больше людей заболевают коронавирусной инфекцией. Поэтому нужно вернуться к той ситуации, которая у нас была, - все в масках, дезинфицируем руки, социальная дистанция", - подчеркнул он.

Теги: #карантин #украина #меры
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