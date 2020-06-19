В ВОЗ считают, что мир вступил в опасную фазу распространения коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 на фоне стремлений стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры, заявил в пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся возобновлять экономическую и социальную деятельность", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции.

"Но вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - добавил он.

По его словам, ВОЗ за четверг получила данные о более 150 тыс. новых случаях коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Гебрейесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", - указал он.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки в мире зафиксировано 8,6 млн случаев заражения COVID-19, около 457 тыс. человек скончались. Более 4,5 млн выздоровели.