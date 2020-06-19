НАПК повторно пригласило замминистра экономики Качку для дачи объяснений

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пригласило заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качку для дачи объяснений.

"По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии приглашается: Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины. Приглашается на 24 июня, 11:00 (повторно)", - сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

Кроме того, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается прокурор отдела Офиса генерального прокурора Ярослав Туровский.

"До обнародования этой информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК. При наличии оснований будет составлен протокол об административных правонарушениях", - указывается в сообщении.