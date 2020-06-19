События

11:18 19.06.2020

МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для проведения тестов на коронавирус

1 мин читать
МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для проведения тестов на коронавирус

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) установила в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела.

Президент авиакомпании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook в пятницу уточнил, что пока лаборатория будет использоваться для тестирования экипажей МАУ, однако она также сможет обеспечить и нужды отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки будет требовать страна прилета.

"Например, Тунис, с которым скоро будет восстановлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - добавил он.

Дыхне рассказал, что ПЦР-тест в настоящее время имеет самую высокую специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов. Материалом для анализа есть мазок с глубокой части горла, а время выполнения анализа – три часа. При этом возможная одновременная загрузка лаборатории – 96 образцов.

Кроме того, по его словам, лаборатория также предусматривает опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирование на антитела к SARS-CoV-2, что позволяет определить перенесенную инфекцию и наличие иммунитета (материал теста – кровь с вены, скорость – 86 тестов в час).

Теги: #борисполь #коронавирус #мау #аэропорт_борисполь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 19.06.2020
В Сингапуре сняли большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

В Сингапуре сняли большинство ограничений, введенных из-за коронавируса

11:42 19.06.2020
Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%

Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%

11:17 19.06.2020
В ВСУ зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса, всего за сутки 11 заболевших COVID-19

В ВСУ зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса, всего за сутки 11 заболевших COVID-19

10:27 19.06.2020
Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 15 областях Украины, новые случаи COVID-19 не выявлены только в двух областях

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 15 областях Украины, новые случаи COVID-19 не выявлены только в двух областях

09:50 19.06.2020
Во Львове зафиксировано 142 новых случая заболевания коронавирусом

Во Львове зафиксировано 142 новых случая заболевания коронавирусом

09:23 19.06.2020
В Украине 921 новый заболевший Covid-19 за минувшие сутки, 586 выздоровели, 19 ранее заболевших умерли

В Украине 921 новый заболевший Covid-19 за минувшие сутки, 586 выздоровели, 19 ранее заболевших умерли

06:50 19.06.2020
В Китае за сутки выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных и пять бессимптомных

В Китае за сутки выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных и пять бессимптомных

22:47 18.06.2020
В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

22:41 18.06.2020
На Буковине 67 новых случая коронавируса, общее число достигло свыше 4 тыс.

На Буковине 67 новых случая коронавируса, общее число достигло свыше 4 тыс.

22:27 18.06.2020
На Закарпатье усиливают карантин из-за антирекордных вспышек коронавируса

На Закарпатье усиливают карантин из-за антирекордных вспышек коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 15 областях Украины, новые случаи COVID-19 не выявлены только в двух областях

В Украине 921 новый заболевший Covid-19 за минувшие сутки, 586 выздоровели, 19 ранее заболевших умерли

В Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме

Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп считает, что может проиграть на выборах в ноябре только из-за голосования по почте

США оставляют за собой возможность разрыва отношений с Китаем - Трамп

Большая реформа в Харьковской ОГА: уволены 200 человек

Венедиктова сообщила о закрытии трех производств, в которых фигурировал Порошенко

В Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме

Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военный погиб и еще один ранен

Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА