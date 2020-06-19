МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для проведения тестов на коронавирус

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) установила в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела.

Президент авиакомпании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook в пятницу уточнил, что пока лаборатория будет использоваться для тестирования экипажей МАУ, однако она также сможет обеспечить и нужды отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки будет требовать страна прилета.

"Например, Тунис, с которым скоро будет восстановлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - добавил он.

Дыхне рассказал, что ПЦР-тест в настоящее время имеет самую высокую специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов. Материалом для анализа есть мазок с глубокой части горла, а время выполнения анализа – три часа. При этом возможная одновременная загрузка лаборатории – 96 образцов.

Кроме того, по его словам, лаборатория также предусматривает опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирование на антитела к SARS-CoV-2, что позволяет определить перенесенную инфекцию и наличие иммунитета (материал теста – кровь с вены, скорость – 86 тестов в час).