События

08:11 19.06.2020

В Украину возвращаются 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме

2 мин читать

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", которые три года провели в ливийской тюрьме, сообщает пресс служба "Фонда помощи морякам и трудовым мигрантам "Ассоль".

"Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна "Рута", жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет заключения в ливийской тюрьме и голодовки, проведенной в прошлом месяце, удовлетворительное.

Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа "Руты", ожидается около 13:00 в пятницу, 19 июня в Киеве. Моряков будут встречать родственники.

Также сообщается, что в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под украинским флагом.

Власти Ливии арестовали экипаж "Руты" из 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти.

Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователя "Manchester Shipping S.A".

В пресс-службе подчеркнули, что согласно международным морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Все указания от судовладельца "Руте" поступали на компьютер капитана по электронной почте.

После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был удален ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажа не предоставили.

Отмечается, что сначала экипаж содержали в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджура. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста, поскольку у них не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи.

"Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. В еще нескольких обострились хронические болезни", - сказано в сообщении.

29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера "Рута".

Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

Среди членов экипажа танкера "Рута" 1 Николай Шокун, Александр Кирильчук, старший помощник, Владимир Гончаренко, 2-й помощник, Сергей Бондарь, старший механик, Сергей Филоненко, 2-й механик, Кирилл Загоруйко, 3-й механик, Владимир Авдасев, электромеханик, Андрей Алферов, боцман, Владимир Дымченко, моторист, Юрий Склифасовский, моторист, Олег Дубовицкий, моторист Сергей Иванов, матрос, Виктор Фадеев, матрос, Александр Колесниченко, кок.

Теги: #ливия #пленные #возврат #моряки #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:53 19.06.2020
Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

07:14 19.06.2020
Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военный погиб и еще один ранен

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военный погиб и еще один ранен

06:48 19.06.2020
Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

05:40 19.06.2020
Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

04:39 19.06.2020
Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

03:35 19.06.2020
ВАКС выбрал залог депутату Одесского горсовета в размере 10,5 млн грн

ВАКС выбрал залог депутату Одесского горсовета в размере 10,5 млн грн

02:19 19.06.2020
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

23:54 18.06.2020
Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

23:32 18.06.2020
Медработникам второй и третьей ланки с 1 сентября повысят зарплату

Медработникам второй и третьей ланки с 1 сентября повысят зарплату

22:47 18.06.2020
В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военный погиб и еще один ранен

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за сутки выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных и пять бессимптомных

Facebook удалил почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа, его предвыборной кампании и Пенса, которые сочли разжигающими ненависть

США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

На Буковине 67 новых случая коронавируса, общее число достигло свыше 4 тыс.

На Закарпатье усиливают карантин из-за антирекордных вспышек коронавируса

Януковича снова повторно вызывают на допрос в ГБР

С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

Умер начальник львовского военно-медицинского госпиталя

НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг

Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА