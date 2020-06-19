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04:39 19.06.2020

Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

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Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

В течение последней недели 90% населения один или более раз выходили из дома, несмотря на действующие карантинные ограничения, почти 60% выходят из дома ежедневно. Об этом заявили специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного в период с 24 мая по 4 июня 2020 года.

"Исследование показало, что в среднем каждый украинец в возрасте 18 лет и старше выходил на улицу примерно 10 раз в неделю", - указывается в отчете, обнародованном на сайте КМИС.

Среди украинцев в возрасте более 18 лет 37% выходят из дома несколько раз на день, 22% - раз на день. Таким образом, почти 60% украинцев выходят на улицу не менее раза в день.

21% выходил из дома более одного раза в неделю, 9% - один раз в неделю.

Только 10% опрошенных заявили, что не выходили из дома в течение недели.

Отмечается, что женщины реже выходят на улицу, чем мужчины – среди не выходивших из дома в течение недели почти в два раза больше женщин, чем мужчин. По мнению исследователей, это связано с тем, что ожидаемая продолжительность жизни женщин на 10 лет больше, чем у мужчин, а пожилые люди реже выходят из дома.

Среди мужчин гораздо больше тех, кто выходил из дома несколько раз в день, чем среди женщин (48% мужчин против 28% женщин).

Меньше всего тех, кто вообще не выходил из дома в течение недели, среди людей в возрасте 30-44 лет, больше всего – среди людей в возрасте 60 лет и старше.

Среди тех, кто выходил из дома несколько раз в день, больше всего людей в возрасте 30-44 года (46%) и 45-59 лет (44%). Отмечается, что начиная с возраста в 50 лет – чем больше возраст, тем реже респонденты выходят из дома.

Среди тех, кто совсем не выходил из дома в течение недели, больше всего среди людей с неполным средним образованием и ниже (30%), меньше всего - среди людей с высшим образованием (6%).

Больше всего тех, кто выходил из дома несколько раз в день, среди людей с высшим и средним специальным образованием (одинаково 38%), меньше всего - среди людей с неполным средним образованием и ниже (30%).

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основании случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не были включены временно оккупированные территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Всего было проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Теги: #опрос #карантин #украина
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