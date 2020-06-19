ВАКС выбрал залог депутату Одесского горсовета в размере 10,5 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал залог депутату Одесского городского совета в размере 10,5 млн грн, сообщила пресс-служба суда.

"В среду, 17 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала меру пресечения депутату Одесского городского совета 7 созыва в виде залога в размере 10,510 млн. грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на указанного депутата также возложены дополнительные процессуальные обязанности: не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, а именно из Одессы. прибывать по первому требованию к детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве, прокурора или суда; сообщать детектива НАБУ, прокурора или суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с указанными в постановлении лицами; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт гражданина и паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

В ведомстве напомнили о недавнем сообщении детективами НАБУ подозрении трем должностным лицам Одесского горсовета и основателю частной компании в задании 131 млн грн ущерба территориальной общине Одессы.

"По версии следствия, в 2016 году подозреваемые в сговоре с другими лицами организовали схему выкупа недвижимости за счет местного бюджета по завышенной цене", - сказано в сообщении.