Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в Вооруженных силах РФ, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокуратура АР Крыма сообщила "военному комиссару городов Евпатории и Саки, Сакский район Республики Крым" о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, который состоит в принуждении лиц служить в Вооруженных силах государства-оккупанта (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника отделения Сакского военного комиссариата, после оккупации полуострова в 2014 году предал присягу на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию РФ.

"Заняв пост "военного комиссара городов Евпатории и Саки, Сакский район Республики Крым" и одновременно будучи "заместителем главы призывной комиссии", он организовывал и непосредственно участвовал в проведении принудительных призывных компаний гражданского населения оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации", - добавляется в сообщении.

Как отмечается, наказание за это преступление предусматривает реальное лишение свободы.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что пренебрегая рядом международных обязательств, в целом оккупационная власть незаконно призвала на срочную военную службу уже около 22 тысяч крымчан. Вместе с тем, оккупанты возбудили около 80 уголовных дел в отношении крымчан за "уклонение от службы".