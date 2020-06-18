В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

В Харьковской областной клинической инфекционной больнице по состоянию на утро четверга было 260 пациентов с подтвержденным диагнозом СOVID-19 и подозрением на него.

"Я могу сказать, что на утро их было 260. А что сейчас, я не знаю, очень быстро меняется количество... Движение очень быстрое. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Наибольшая. Такой еще не было", - сказал анестезиолог-консультант областной инфекционной больницы Владимир Корсунов в эфире телеканала "Суспільне-Харків" в четверг вечером.

Он подчеркнул, что при этом больница рассчитана на 200 пациентов.

"Количество персонала отвечает возможности обслуживать 200 пациентов одновременно", - сказал Корсунов.

Говоря о том, как нехватка персонала сказывается на качестве ухода за больными, он привел пример отделения интенсивной терапии, где количество коек пришлось увеличить в два раза - с 6 до 12.

"При том, что штат отделения интенсивной терапии рассчитан на 6 коек - 1 дежурный врач и 2 дежурные медицинские сестры... Человек не может одновременно ухаживать за 6 пациентами. Я говорю о медсестре. Физически не может. Это ж не пациенты, которые лежат пьют чай и получают таблетки по часам. Это пациенты, которым нужно обеспечивать венозные доступы, санировать дыхательные пути, проводить седацию, чтоб больной не боролся с аппаратом ИВЛ, записывать параметры в лист назначений, проводить инфузии, поправлять постель и еще, и еще, и еще", - сказал Корсунов.

Он отметил, что сейчас в этом отделении находятся больные в более тяжелом состоянии, чем те, что поступали в начале эпидемии.

"В отделении интенсивной терапии пациенты стали значительно более тяжелыми. Если у нас в начале эпидемии половина больных находилась лишь на оксигенотерапии, через маску, и не нуждалась в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких, то по состоянию на сегодня... из 12 больных 11 были подключены к аппаратам искусственного дыхания. И еще по больнице больных, получающих кислород, около 30", - сказал Корсунов.

По его словам, в среду в отделение интенсивной терапии был впервые госпитализирован 23-летний пациент без сопутствующих патологий, но со стремительно ухудшающимся состоянием.

"В отделении интенсивной терапии лежат не только пожилые люди. Конечно, это большая часть пациентов, старше 60 лет или старше 50, но есть и молодые пациенты. У нас был пациент 28 лет, который, к сожалению, погиб, потому еще, у него еще было фоновое заболевание, лейкоз. Вчера поступил парень, 23 года, вообще без сопутствующей патологии, с очень быстрым течением и ухудшением состояния, которое заставило нас за сутки от его поступления перевести его на инвазивную искусственную вентиляцию легких. Сегодня мы получили подтверждение, что у него СOVID-19", - сказал Корсунов.

Он отметил, что на данный момент в регионе пациентов с СOVID-19 принимают и лечат ряд опорных больниц в районах области и областная инфекционная больница. И хотя она работает на пределе возможностей, в Харькове до сих пор не открыты другие больницы по приему и лечению коронавирусных больных.

"Я надеюсь, что все-таки будет открыта другая больница, потому что выхода нет. Нельзя сделать из одной больницы... и так из нее уже сделали рукавичку. Она не резиновая, она не может брать пациентов больше, чем может обслужить качественно. Если завтра будет 900 больных, а послезавтра будет тысяча больных... будет как в Италии, необходимо будет говорить: этого мы будем лечить, а для этого места нет", - подытожил Корсунов.