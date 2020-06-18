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20:15 18.06.2020

НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг

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НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг

Министры обороны НАТО договорились о новом плане операций в связи с возможной второй волной COVID-19, запасе медицинского оборудования и фонде для приобретения критически важных предметов медицинского назначения, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Поскольку важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратился в кризис безопасности, НАТО и вооруженные силы государств-союзников также играют ключевую роль в обеспечении поддержки гражданского реагирования на COVID-19", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного видеосовещания глав военных ведомств стран Североатлантического альянса.

"Сюда относятся доставка по воздуху важных предметов медицинского назначения, перевозка пациентов и строительство полевых госпиталей", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

Он сослался на то, что медицинские учреждения по всему миру предупреждают о возможности второй волны пандемии. "Поэтому НАТО готовится оказать решительную поддержку гражданским усилиям в случае, если это произойдет", - добавил глава альянса.

Столтенберг сообщил о трех решениях, принятых министрами обороны НАТО в результате виртуального совещания.

"Мы согласовали новый оперативный план для оказания поддержки союзникам и партнерам. Мы также договорились создать запасы медицинского оборудования и предметов медицинского назначения. И мы договорились создать новый фонд, чтобы у нас была возможность оперативно приобретать предметы медицинского назначения и медицинские услуги", - объявил генсек НАТО.

Он приветствовал, что многие страны альянса предложили на безвозмездной основе предоставить медицинское оборудование для этих запасов и согласились участвовать в финансировании фонда. Генсек считает это "проявлением единства и солидарности Североатлантического альянса".

"Мы готовы оказывать поддержку друг другу, если возникнет вторая волна пандемии, чтобы уменьшить страдания людей и спасти их жизни", - сказал Столтенберг. Он также отметил сотрудничество в этой сфере с Евросоюзом и другими международными организациями и усиление подготовки НАТО, "чтобы в будущем реагировать на любой вид кризиса в сфере здравоохранения".

В ответ на вопрос об объемах объявленных им запасов и фонда генсек НАТО сказал: "Мы создали механизм для запасов, для фонда и на сегодняшнем совещании были сделаны конкретные заявления относительно вкладов в натуральной форме. Что касается объемов, пока трудно сказать, потому что все будет зависеть от обязательств отдельных стран НАТО".

Он также в очередной раз заявил, что "государственные и негосударственные субъекты пытаются использовать этот кризис для того, чтобы подорвать наше доверие к демократическим институтам". "Мы видим, как многие пытаются обвинить страны НАТО за всю пандемию COVID-19. Это происходит различными путями, в том числе с использованием социальных сетей", - сообщил глава альянса.

Генсек сказал, что НАТО реагирует на пропаганду и дезинформацию, помогает в этом плане странам-союзницам и тесно взаимодействует с Евросоюзом, потому что обе организации сталкиваются с одинаковыми проблемами пропаганды и дезинформации.

Теги: #пандемия #нато #коронавирус
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