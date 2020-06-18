Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

Кабинет министров распоряжением утвердил обновленный проект мирового соглашения между Агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") испанской компанией Elsamex S.A., направленного на предотвращение предъявления иска к Украине на сумму более EUR5,8 млн.

Распоряжением № 698 от 17 июня 2020 года Кабмин перенес реализацию выплат по указанному соглашению с 2019 на 2020 финансовый год и уполномочил главу "Укравтодора" Аоександра Кубракова подписать мировое соглашение вместо ранее уволенного Славомира Новака.

"Выборка средств для осуществления оплаты компании Elsamex S.A. и их обслуживание будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в Госбюджете Украины. Существенного влияния на бюджет в связи с мирным урегулированием спора на условиях проекта мирового соглашения с компанией Elsamex S.A и "Укравтодором" не ожидается, открытия новой бюдженой программы не требует", - отмечается в тексте пояснительной записки.

Как сообщалось, в мае 2019 года Кабинет министров утвердил проект мирового соглашения между Агентством "Укравтодором" и испанской компанией Elsamex S.A., направленного на предотвращение предъявления иска к Украине на сумму более EUR5,8 млн.

Проект мирового соглашения подразумевает полное и окончательное урегулирование спора на следующих условиях: "Укравтодор" выплатит Elsamex за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития сумму в размере EUR1,178 млн за фактически выполненные работы (в период с 31 декабря 2013 года по 4 июля 2014 года); "Укравтодор" обязуется отозвать свое заявление о принудительном взыскании средств за гарантию исполнения обязательств, ранее поданное ЕБРР и вернуть банковскую гарантию Elsamex.

Elsamex SA в начале 2014 года стала победителем международного тендера на эксплуатационное содержание участка дороги в Украине, и должна была получать оплату своих услуг не за выполненные объемы работ, а за эксплуатационное состояние автомобильной дороги, после приведения ее в соответствие с необходимым уровнем эксплуатации.

Согласно пилотному контракту, подписанному 31 декабря 2013 года, Elsamex SA планировала заняться эксплуатационным содержанием участка от Брод до Стрыя (км 434 +230 - км 621+500) автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп.

По условиям контракта, указанная компания должна была не только выполнять капитальный ремонт двух объектов, расположенных на участке - обход Олесько (км 464+500 - км 471+350) и Гамалеевской дамбы (км 527+300 - км 529+300), но и обустраивать дополнительное освещение, пункты весового контроля, метеостанции. Первые ремонтные работы планировалось начать весной 2014 года.

Уже в августе 2014 года стало известно, что "Укравтодор" подписал с компанией "Онур" (Турция) контракт на реализацию указанного проекта взамен договора с Elsamex S.A, которая, по данным агентства, нарушила условия контракта, так и не приступив к выполнению работ по возобновлению дорожного покрытия на определенном участке.

Elsamex создана в 1977 году, предлагает широкий спектр услуг, в частности по содержанию инфраструктуры, консультированию и т.д.