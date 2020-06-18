Супруга Зеленского продолжает лечение в стационаре больницы Киева – Офис президента

Супруга президента Украины Елена Зеленская находится в стабильном состоянии, она продолжает лечение в стационаре киевской больнице, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленская стабильное. Супруга президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции под наблюдением врачей", - сказано в сообщении ОП на странице в Фейсбуке в четверг днем.

Отмечается, что президент Зеленский и дети здоровы, они будут сдавать очередные ПЦР-тесты на коронавирус завтра.

Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

16 июня жену президента Елену госпитализировали в одну из больниц Киева.