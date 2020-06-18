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14:30 18.06.2020

В Чернигове автомобиль Рабиновича забросали яйцами, в результате столкновений полиция задержала более 10 человек

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В Чернигове автомобиль Рабиновича забросали яйцами, в результате столкновений полиция задержала более 10 человек

В Чернигове радикально настроенные молодые люди пытались перекрыть движение транспорта народного депутата и забросала яйцами его автомобиль, в связи с чем произошли столкновения между правоохранителями и группой лиц, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"Сегодня утром во время визита в Чернигов народного депутата Верховной Рады группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль. Полицейские, которые осуществляли охрану общественного порядка, пытались прекратить столкновения. Впрочем, группа молодых направила свою агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков", - сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что в результате столкновений один полицейский получил телесные повреждения, он направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Кроме того, все правонарушения зафиксированы на видео.

"Правоохранители уже задержали около десятка участников потасовки и доставили их в Черниговский отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В свою очередь сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что находится сегодня в Чернигове, и что группа "радикалов блокировала ему дорогу и забросала его автомобиль продуктами сельского хозяйства".

Теги: #столкновение #черниговская_область #рабинович
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