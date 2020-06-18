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10:41 18.06.2020

Wizz Аir возобновляет работу своей базы в аэропорту "Киев"

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Wizz Аir возобновляет работу своей базы в аэропорту "Киев"

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Как сообщила пресс-служба компании в среду вечером, в частности, украинские пассажиры могут приобрести билеты на направления: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллин (Эстония), Берлин Шенефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Wizz Air отмечает, что во время перелета пассажирам необходимо носить защитные маски, а экипажу – перчатки. В салонах регулярно проводится дезинфекция, а ночью все самолеты дополнительно дезинфицируются противовирусным средством.

Теги: #wizz_air #аэропорт
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