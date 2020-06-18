События

05:13 18.06.2020

Министры обороны стран НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО, чтобы противостоять России - Столтенберг

2 мин читать
Министры обороны стран НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО, чтобы противостоять России - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО на саммите приняли решение усилить системы ПВО и ПРО альянса, чтобы противостоять российской ядерной ракетной угрозе, заявил в среду глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы решили укрепить общие системы ПВО и ПРО", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня консультаций министров обороны, перечисляя меры, принятые для противостояния РФ и ее ядерному арсеналу.

По словам Столтенберга, в том, что касается ядерного оружия, "поведение России - дестабилизирующее и опасное".

Также глава НАТО подчеркнул, что некоторые члены НАТО закупают современное вооружение для модернизации своих систем ПВО. В частности, речь идет о ЗРК Patriot.

Кроме того, по его словам, страны НАТО закупают, к примеру, боевые самолеты пятого поколения.

Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не собирается зеркально реагировать на развертывание Россией нового вооружения. "Мы не стремимся зеркально отвечать России, и мы не будем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - сказал генсек.

Однако НАТО, заявил он, будет адаптировать и укреплять свой оборонный потенциал, видя, как "Россия направляет значительные инвестиции в обновление своего потенциала, модернизирует свои ядерные системы вооружений, и в особенности, когда речь идет обо всех новых ракетных системах, которые развертываются или находятся в процессе разработки".

"У НАТО есть силы для защиты всех союзников от любых угроз. Мы готовы, и мы можем это обеспечить. Мы повысили степень готовности наших сил за последние годы. Мы развернули боевые группы на восточном фланге Североатлантического альянса в государствах Балтии и в Польше. Мы расширили наше присутствие в Балтийском и Черном морях. И мы также модернизировали нашу оборону, адаптировали и модернизировали систему органов военного управления, и сейчас члены НАТО направляют все больше инвестиций в оборону, приобретают больше и разных оборонных средств", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что "НАТО постоянно адаптируется, потому что изменяется обстановка в сфере безопасности, и частично эти изменения обусловлены тем, что Россия проявляет более напористое поведение и развивает новые военные потенциалы".

"И мы адаптируемся к этому, чтобы поддержать нашу готовность, наши сдерживание и оборону, которые являются краеугольным камнем нашей безопасности", - подытожил генеральный секретарь НАТО.

Теги: #про #россия #ато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:36 13.06.2020
Актер Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в автоаварии Сергея Захарова

Актер Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в автоаварии Сергея Захарова

19:08 11.06.2020
Украинская делегация провела встречу в Минске с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня

Украинская делегация провела встречу в Минске с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня

22:09 09.06.2020
На Ефремова наденут электронный браслет

На Ефремова наденут электронный браслет

22:25 08.06.2020
Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

18:19 08.06.2020
НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

02:38 04.06.2020
В Белом доме призывают выявить истоки "российского расследования" и убедиться, что подобные вещи не повторятся

В Белом доме призывают выявить истоки "российского расследования" и убедиться, что подобные вещи не повторятся

22:55 03.06.2020
Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

23:51 01.06.2020
Украина не планирует помогать РФ решать ее проблемы, как государства-оккупанта - Кулеба о возможности поставки воды в Крым

Украина не планирует помогать РФ решать ее проблемы, как государства-оккупанта - Кулеба о возможности поставки воды в Крым

23:30 01.06.2020
Резников считает, что сегодня нет угрозы полномасштабной войны России против Украины

Резников считает, что сегодня нет угрозы полномасштабной войны России против Украины

19:28 01.06.2020
Путин и Трамп обсудили по телефону саммит G7, Covid-19, нефтяной рынок – Кремль

Путин и Трамп обсудили по телефону саммит G7, Covid-19, нефтяной рынок – Кремль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Законопроект президента по обязательной итоговой аттестации позволит уменьшить риск заражения при ВНО, его поддерживают ученики, родители и преподаватели – замглавы ОП

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

ПОСЛЕДНЕЕ

Интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью Донецкой и Луганской областей получили средства личной защиты от COVID-19 от ООН

Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

Зеленский: Украина готова сотрудничать с Индией, Ирландией, Мексикой и Норвегией как новыми членами Совбеза ООН

Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение

Германия продлевает ограничения по коронавирусу, крупные мероприятия будут отменены до октября

Порошенко придет в суд 18 июня, похорон отца перенесен на 19

Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

Бюджетный комитет Рады не одобрил перенаправление 2,7 млрд грн МВД на доплаты сотрудникам по борьбе с COVID-19 - депутат Цабаль

Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня Рады на этой неделе– нардеп Монастырский

Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА