Бюджетный комитет Рады не одобрил перенаправление 2,7 млрд грн МВД на доплаты сотрудникам по борьбе с COVID-19 - депутат Цабаль

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании в среду не одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам, задействованным в борьбе с COVID-19, заявил секретарь комитета и депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль.

"Только что бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправления Министерству внутренних дел 2,7 миллиардов гривен из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому это перенаправления должно было состояться: почти 5% от величины этого фонда на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19", - рассказал Цабаль агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам депутата, на самом деле, доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, засеянных в противодействии эпидемии коронавируса, а и на других правоохранителей и сотрудников подчиненных министерству служб.

"Почему "якобы"? Потому что, как мы сегодня выяснили на комитете, что эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД - как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся, зато бил активистов и народного депутата Романа Лозинского во время акции в поддержку Сергея Стерненко. Выяснилось также, что правительство проголосовало за такое решение без согласования с Министерством финансов. Дополнительные расчеты, которые МВД якобы направило в Минфин, там так и не видели, что официально подтвердили в комитете", - добавил секретарь бюджетного комитета.

Он считает, что правительство дискриминирует медицинских работников, отдавая предпочтение правоохранительным органам в период пандемии: "И особый цинизм заключается в том, что, пока медики не получают защиты и обещанных доплат, МВД претендует на деньги, значительно больше, чем требуется медикам. Выглядит так, что, точи зрения правительства, у нас с COVID-19 борется МВД, а врачи – нет".