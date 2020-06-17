События

20:41 17.06.2020

Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

1 мин читать
Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

Украина, благодаря получению статуса партнера по расширенным возможностям НАТО, будет активнее участвовать в учениях альянса и получит доступ к большему объему информации, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Украина будет больше участвовать в учениях НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также пояснил, что новый статус позволит Киеву "получить дополнительные возможности в том, что касается обмена информацией".

Ранее в июне стало известно, что Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО.

Теги: #взаимодействие #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 17.06.2020
Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

19:34 17.06.2020
Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

19:27 17.06.2020
Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

16:46 17.06.2020
Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

11:11 17.06.2020
Партнерство расширенных возможностей - это еще не членство в Альянсе, но это новый уровень доверия – Кулеба

Партнерство расширенных возможностей - это еще не членство в Альянсе, но это новый уровень доверия – Кулеба

07:36 17.06.2020
Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточено 80 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

07:18 17.06.2020
Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

Российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму– штаб ООС

06:47 17.06.2020
Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

Директор фирмы-подрядчика, выполнявшей работы для "Харьковоблэнерго", завысил их стоимость на 635 тысяч гривен – прокуратура

05:35 17.06.2020
Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

Двум должностным лицам "Электротяжмаша" объявлено о подозрении по делу о поставках продукции Брянскому машзаводу по заниженной стоимости – прокуратура

03:41 17.06.2020
Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

Членам харьковской общественной организации, задержанным за вооруженный конфликт с правоохранителями, объявлено о подозрении по еще одной статье – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

В Одесской области проводят испытания ракет "Нептун" с боевой частью – Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Бюджетный комитет Рады не одобрил перенаправление 2,7 млрд грн МВД на доплаты сотрудникам по борьбе с COVID-19 - депутат Цабаль

Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня Рады на этой неделе– нардеп Монастырский

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

Нардеп Монастырский: не уверен, что дискуссии вокруг программы действий правительства завтра закончатся позитивным голосованием

В ФРГ придерживаются плана не проводить большие мероприятия до октября

На Харьковщине обвалился брошенный дом, пострадали два человека

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Кандидат в министры образования Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год

Минюст считает конституционной проверку Высшего совета правосудия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА