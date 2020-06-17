Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

Украина, благодаря получению статуса партнера по расширенным возможностям НАТО, будет активнее участвовать в учениях альянса и получит доступ к большему объему информации, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Украина будет больше участвовать в учениях НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также пояснил, что новый статус позволит Киеву "получить дополнительные возможности в том, что касается обмена информацией".

Ранее в июне стало известно, что Украина получила статус партнера по расширенным возможностям НАТО.