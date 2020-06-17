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19:23 17.06.2020

Шмыгаль предлагает Раде назначить министром образования ректора Черниговского технологического университета Шкарлета

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Шмыгаль предлагает Раде назначить министром образования ректора Черниговского технологического университета Шкарлета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Соответствующий проект постановления №3675 от 17 июня зарегистрирован на сайте парламента.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что политсила пока не определилась окончательно, будет ли поддерживать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Теги: #министр #шкарлет #кабмин
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