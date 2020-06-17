Профильный комитет Рады отклонил законопроект, предполагающий амнистию около половины заключенных в условиях эпидемии Covid-19

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отклонил законопроект, предполагающий амнистию около половины осужденных в Украине (№3396), а также четыре законопроекта, касающихся внесения изменений в Уголовный кодекс в части ответственности за преступления, совершенные из-за нетерпимости (№ 3316, 3316-1, 3316-2, 3316-3).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании комитета в среду заместитель министра юстиции Елена Высоцкая изложила позицию Минюста по законопроектам, касающимся амнистии осужденных в условиях эпидемии коронавируса.

В частности, по ее словам, министерство здравоохранения не готово оказывать помощь по предотвращению коронавируса в учреждениях пенитенциарной системы. "Медицинская система не готова сегодня ко вспышкам коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Также необходимо обеспечить безопасность врачей", - сказала замминистра.

Высоцкая отметила, что проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (о предотвращении распространения острого респираторного заболевания Covid-19)", поданный Кабинетом министров Украины, предполагает амнистию около 3 тысяч осужденных, что составляет одну десятую от общего количества людей, отбывающий наказание в Украине. Речь идет об амнистии таких категорий осужденных, как несовершеннолетние, женщины, больные туберкулезом.

Правительственный законопроект №3396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению и распространению острого респираторного заболевания Covid-19 в учреждениях исполнения наказания и местах предварительного заключения", по словам замминистра, предполагает более широкий перечень категорий заключенных, подлежащих амнистии. В целом, как сказала Высоцкая, речь идет о почти половине заключенных в Украине.

Также замминистра указала на то, что нет объективной статистики состояния заболеваемости коронавирусом в учреждениях отбывания наказания, отсутствует надлежащее количество тестов. Всего, по ее словам, было протестировано до 1 тыс. осужденных и контактных с ними лиц, у 20 людей, отбывающих наказание, подтвержден Covid-19.

Глава подкомитета Александр Бакумов отметил, что законопроект №3396 содержит непрофессиональные позиции, и в случае принятия будет иметь постоянный характер, что чревато последствиями, поэтому подкомитет рекомендовал отклонить его. Члены комитета поддержали это предложение и приняли решение отклонить законопроект.

В то же время члены комитета по рекомендации подкомитета отправили на доработку законопроект №3397, а также проект закона №3181 "Об амнистии в 2020 году".

Что касается четырех законопроектов - о противодействии преступлениям на почве нетерпимости (упорядочивание и усиление ответственности за нетерпимость, противодействие преступлениям на почве ненависти и по признакам гендерной идентичности, сексуальной ориентации, а также об ответственности за пропаганду разрушения института семьи), то подкомитет предложил комитету отклонить все проекты, поскольку они касаются "щепетильного вопроса" в разных аспектах, их рассмотрение и принятие может спровоцировать противостояние в обществе. Комитет проголосовал за отклонение законопроектов.

Кроме этого, на заседании в среду комитет рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №3010 "О частной детективной деятельности".