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17:43 17.06.2020

В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий

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В результате обстрела российских наемников на Донбассе погиб украинский военнослужащий

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в среду, в результате обстрела погиб украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. (…) К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи н.п. Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, враг применил возле н.п.Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку н.п.Шумы - стрелковое оружие.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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