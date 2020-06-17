Скончался второй пилот упавшего в Одессе легкомоторного самолета

В больнице скончался второй пострадавший при падении на дорогу легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В больнице скончался второй пострадавший… По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - говорится в обновленной полицией информации.

Установлено, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.

Ранее в полиции сообщали, что один из пострадавших погиб на месте происшествия, а другого госпитализировали. Правоохранители установили, что оба мужчины – пилоты 1955 года рождения. Самолет принадлежит одному из предприятий.