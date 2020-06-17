Минкультуры исключило российскую актрису Варнаву из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины (СБУ) исключило российскую актрису, телеведущую и комика Екатерину Варнаву из переченя лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

"13 марта 2020 года в Министерство поступило письмо СБУ от 06 марта 2020 года о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российской телеведущей и киноактрисы Варнавы Екатерины Владимировны", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что согласно закону "О кинематографии", Министерство культуры осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"То есть исключительно по представлению Службы безопасности Украины соответствующим приказом МКИП от 18 марта Екатерину Варнаву было исключено из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена. Министерство осуществляет обнародования перечня и обновления", - подчеркивают в ведомстве.