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03:43 17.06.2020

Пенс обвинил СМИ в раздувании паники относительно второй волны COVID-19 в США

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Пенс обвинил СМИ в раздувании паники относительно второй волны COVID-19 в США

США-ПЕНС-КОРОНАВИРУС-СМИ

 

 

 

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс во вторник обвинил СМИ в разжигании опасений относительно второй волны коронавируса в США.

"В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу "второй волны" коронавирусных инфекций. Такая паника раздута", - написал Пенс в своей статье в Wall Street Journal.

"Благодаря руководству президента (Дональда - ИФ)Трампа, мужеству и состраданию американского народа наша система здравоохранения стала намного сильнее, чем четыре месяца назад, и мы побеждаем в борьбе с невидимым врагом", - отметил он.

По его мнению, несмотря на заявления СМИ, американский подход в борьбе с COVID-19 был успешным.

"Мы замедлили распространение, мы заботились о наиболее уязвимых, мы спасали жизни и мы создали прочную основу для решения любых проблем, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Это повод для торжества, а не для нагнетания страха средствами массовой информации", - отметил он.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается 2 млн.134 тыс.973 случаев заболевания COVID-19, 116 тыс. 854 человека умерли.

 

Теги: #сми #сша #пенс #коронавирус
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