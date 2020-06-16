Харьковскую "инфекционку" необходимо разгрузить - Кучер

Харьковскую областную инфекционную клиническую больницу, принимающую основную часть пациентов с подтвержденным COVID-19, необходимо разгрузить, настаивает глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Надо ее разгрузить. Это факт. Или привлечь большее количество людей - медработников, которые усилили бы тот коллектив, который работает уже не один месяц, или разгрузить, переместив центр в другое место", - сказал Кучер журналистам во вторник.

Он напомнил, что для приема больных с подтвержденным COVID-19 планировалось открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения, который был определен Минздравом в числе опорных, но против этого выступают чернобыльцы.

"Физически вышли чернобыльцы, возражая против того, чтобы больница принимала COVID-больных. Я в связи с этим должен сообщить следующее. Перво. Эту больницу как подготовленную, имеющую возможность принимать больных COVID, определил Минздрав. Второе. Эта больница действительно готова. В-третьих, в связи с тем, что начало происходить (я знаю, такая инсайдерская информация), из всех врачей, которые там есть - 20 готовы лечить, а где-то 30... уже, давайте скажем мягко, не готовы. При этом чернобыльцы говорят, что "это наша больница", "мы не будем здесь допускать", - сказал Кучер.

Он отметил, что вместе с тем, после того, как диспансер вновь получил возможность принимать пациентов на плановое лечение, был госпитализирован только один человек.

В свою очередь директор Харьковской областной инфекционной клинической больницы Павел Нартов отметил, что сейчас на лечении в больнице находится более 200 больных, в том числе 162 - с подтвержденным COVID-19. В учреждении не хватает персонала.

Нартов также выразил недоумение по поводу позиции коллег, отказывающихся принимать и лечить больных с COVID-19.

"Такого не может быть. Если определена больница, она должна работать. И эти больные должны лечиться как раз в этом лечебном учреждении. У них (в диспансере радиационной защиты - ИФ) много точек доступа является к кислороду. Например, у нас их 18 по больнице, у них - 40. Больным, поступающим в наш стационар, нужен кислород", - сказал Нартов.

Он также заявил, что в случае необходимости "инфекционка" готова помочь коллегам и со средствами индивидуальной защиты, и с аппаратами ИВЛ.

"Мы можем помочь. У нас есть средства индивидуальной защиты. Мы можем перераспределить, если там будет недостаточное количество. Мы этот вопрос неоднократно обсуждали. Если будет не хватать ИВЛов, мы можем своими ИВЛ с ними поделиться", - сказал Нартов.

"Они принимали от благотворительных организаций и средства индивидуальной защиты, и кислород проводили за деньги благотворителей. А когда мы коснулись вопроса принятия уже больных, применения всего того, что было принято, мы видим эту реакцию", - добавил Кучер.